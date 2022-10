Emmanuel Ojeda reveló la clave en mejoría de la U: Nos sentimos un poco más respaldados

El futbolista de Universidad de Chile Emmanuel Ojeda afirmó que el próximo encuentro es un desafío "especial" frente a un rival directo en la parte baja, Deportes La Serena, y también habló sobre una clave para que el equipo mejorara tras la asunción de Sebastián Miranda como técnico.

"Todos los partidos que quedan son muy importantes. Este es especial, porque es un rival directo, acá podemos sacar una ventaja y es un partido muy importante para nosotros. Veo bien al equipo, tenemos un buen funcionamiento, y creo que se ve reflejado en la cancha", dijo en palabras difundidas por el club.

En lo referido al cambio de esquema en el cuadro "laico", el argentino comentó que "me he sentido cómodo, me siento más protegido, todos corremos a la par con los movimientos que entrenamos, todos nos sentimos un poco más respaldados, entonces creo que se mejoró en ese aspecto; el equipo completo se sintió más cómodo con el cambio".

Además habló sobre la opción de contar con espectadores visitantes en La Portada ante los "granates" y declaró que "tener al público ayuda mucho y más como es el hincha de la U, que alienta todo el partido. Eso en la cancha se nota y nos da un plus más".

El partido entre la U y La Serena se juega el domingo desde las 12:30 horas en la Región de Coquimbo.