Emnanuel Ojeda: Necesitaba vivir esta experiencia, es un club muy grande

Universidad de Chile presentó durante esta jornada al volante argentino Emmanuel Ojeda como su primer refuerzo de cara al segundo semestre.

En sus primeras palabras como jugador de la U, Ojeda mostró su orgullo de vestir la camiseta "azul" y aseguró que "necesitaba vivir esta experiencia, es un club muy grande. Estoy muy contento de estar aquí".

"Mis expectativas en el club son las mejores. Sé que es un equipo grande. Sumar la mayor cantidad de puntos posibles y, después, apuntar a un campeonato como todo jugador quiere en un equipo como este", agregó el argentino de 24 años.

Sobre sus condiciones físicas, afirmó que "llego muy bien. No me he perdido ningún entrenamiento. Siempre me mantuve en competencia. Vengo de una pretemporada, preparado para estar a disposición del técnico".

"Vengo a dar todo de mí. No me voy a guardar nada. Es mi primera experiencia fuera de mi país. Voy a dar todo para dejar a los hinchas contentos", finalizó Ojeda.