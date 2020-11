"Es impresentable": Hinchas reaccionaron con molestia por situación de Montillo con U. de Chile

El argentino Walter Montillo anunció que no renovará en Universidad de Chile, debido a la demora de los dirigentes de Azul Azul en tomar una decisión para negociar por su continuidad.

Debido a esta drástica decisión del volante, los hinchas azules manifestaron en redes sociales su rabia contra la dirigencia del equipo por el trato al jugador, quien ha sido figura este año y uno de los responsables del alza deportiva, en comparación con la crisis sufrida en 2019.

Revisa algunos comentarios a continuación:

Montillo se va de la U, primero este año ql no me permite verlo en vivo y luego Azul Azul termina tratándolo pésimo. Azul Azul debe querer menos a la @udechile que cualquier hincha de otro equipo de este país.

Es una ordinariez lo que hacen con Montillo. Más allá de la calidad, faltan esos jugadores que sientan los colores, que amen el club. Más jugadores y menos empleados. Que no siempre supieron que iban a ganar millones, si no que sufren por no poder retirarse como héroes en su casa