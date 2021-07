Esteban Valencia: Me siento con la capacidad de estar al frente de un equipo como la U

El entrenador interino de Universidad de Chile, Esteban Valencia, aseguró sentirse capacitado para continuar al mando de los "azules", aunque fue realista ante la búsqueda de un estratega del club, y dijo que no está buscando quedarse en el primer equipo.

En diálogo con Directv, Valencia señaló que "no se discute mis capacidades sino que mi experiencia. Me he ido empoderando del puesto, me siento con la capacidad de estar al frente de un equipo como la U. Es un privilegio. Saben lo que siento, soy el número uno que quiere que a la U le vaya bien".

De todas formas, dijo que no se desespera por seguir en el primer equipo: "Me gustaría que la manera de asumir en la U fuese distinta. Yo he sentido en estas experiencias que tengo las condiciones, que puedo llevar al grupo. No ando buscando ser DT de la U, estoy enfocado en formar jugadores, entiendo las urgencias del club".

"El club nos pidió hacernos cargo de este proceso de transición mientras ellos van buscando alternativas. Estamos en el día a día tratando de preparar a los jugadores, buscando mejorar a nivel individual y colectivo", dijo en la misma línea.

Junto con esto, señaló que agradece "el respaldo de los jugadores. Ellos han vivido muchos cambios de entrenadores y ahora quieren tener estabilidad. Eso nos motiva para trabajar y mejorar".

Continuando con los futbolistas, el "Huevo" sostuvo que "saben que están en deuda y que pueden mejorar su rendimiento. Estamos trabajando para eso. La verdad, la U tiene que ser un equipo protagonista. Ahora, nuestro siguiente desafío es Melipilla".

También fue autocrítico por la eliminación en octavos de final de la Copa Chile: "Asumimos y una semana después jugamos. Hicimos una buena llave ante San Luis y queríamos seguir avanzando. Asumimos la responsabilidad de no avanzar ante Fernández Vial, pero hemos tenido poco tiempo para trabajar y tener nuestro sello".

Finalmente, habló de Angelo Henríquez y dijo que "cuando asumimos, él ya estaba mirando la opción de irse a Brasil, no me sorprendió su salida", mientras que de Marcelo Cañete expresó que "se está recuperando e intentando volver a su nivel".

El gran candidato en llegar a la banca de U. de Chile es Pablo Repetto, luego de que se haya descartado la posibilidad de Mariano Soso, todo esto, mientras Valencia y los jugadores preparan el duelo con Deportes Melipilla, el martes a las 20:30 horas (00:30 GMT).