“Estoy mejor de lo que creen”: Hincha de la U de Chile empujado en Avellaneda rompe el silencio y conmueve a todos

El ataque que sufrió el hincha de Universidad de Chile durante el partido de Copa Sudamericana frente a Independiente dejó imágenes escalofriantes y un sinfín de preguntas sobre seguridad en los estadios argentinos.

Tras semanas de incertidumbre, Alfaro decidió enviar un mensaje de voz que rápidamente se viralizó, en el que agradeció el apoyo recibido y mostró un lado humano lleno de emoción.

💥 Hincha de la U rompe el silencio y revela su estado de salud

"Quería mandarles muchas gracias por el apoyo, por las oraciones, por tenerme presente", comienza Alfaro, dejando entrever la intensidad del trauma que vivió. Con 33 años y padre de tres hijas, el fanático compartió que, tras la cirugía y los días en terapia intensiva, su evolución ha sido positiva. "Yo ya estoy bien, estoy evolucionando súper bien. Prontamente estaré en Chile para poder estar con mi gente, con mi familia, con mis hijas y todos los que me han apoyado en este difícil momento", agregó.

El hincha estuvo conectado a respiración mecánica y bajo estricta supervisión médica tras sufrir un fuerte traumatismo en el cráneo. Aún quedan pendientes los resultados de estudios que determinarán su alta médica, pero el mensaje de Alfaro ya da señales de esperanza.

🙏 El emotivo mensaje que movilizó a los azules

En su mensaje, Gonzalo también agradeció la compasión de los hinchas que lo acompañaron desde la distancia: "De todo corazón les mando este mensaje y repito, muchas gracias por todo el apoyo. Esto me da muchas ganas de seguir adelante y echarle más ganas a la vida que antes. Les mando un abrazo y un beso enorme", concluyó.

La caída desde la tribuna de Independiente no solo impactó por la gravedad física del incidente, sino también por la polémica que generó en torno a la seguridad en los estadios sudamericanos. Mientras la investigación avanza, Alfaro se enfoca en recuperarse y regresar a Chile, dejando claro que su espíritu permanece intacto.