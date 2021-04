Ex decano de la U. de Chile: Si no hay acuerdo, retiramos el nombre y la U parte jugando en Tercera

El ex decano de la casa de estudios Universidad de Chile Roberto Nahum, quien tuvo injerencia en la realización del contrato de concesión que los liga a Azul Azul desde el 2007, advirtió que en el caso que no exista un acuerdo con los nuevos controladores de la concesionaria, la U perderá el nombre y tendrá que jugar en Tercera División.

"Somos nosotros los que le damos sustancia a este tema. Si no hay acuerdo entre los nuevos dueños de Azul Azul y el dueño de los emblemas y derechos federativos, que es la Universidad de Chile, entonces el rector Ennio Vivaldi dice correctamente que nos retiramos", sostuvo a El Mercurio.

"Retiramos nuestro nombre y la U parte jugando en Tercera División", agregó, aclarando que se trata de una situación "extrema, pero posible".

Consultado por la existencia de una cláusula que permita romper el contrato en el caso de una situación que no agrede a la universidad, Nahum señaló que "no es tan tajante, porque en 2006-2007 la ley no permitía especificar alguna de estas cosas".

"Sí nos permitió estar informados de cómo se va manejando la situación dentro de la concesionaria. Yo fui director por diez años de Azul Azul, y así fue. A cambio del uso del nombre y los emblemas, la universidad recibe una especie de royalty, más o menos un tercio de lo que Azul Azul le paga como mínimo a la Tesorería General de la República, deuda que llevó a la quiebra a la Corfuch. Hay que analizar esto en términos legales con un experto en derecho comercial o mercantil", puntualizó.

"La universidad tiene que tener claro quiénes son los socios y qué objetivo persiguen. Entiendo que en los próximos días hay una reunión con el rector. Espero que no se llegue a un caso extremo. Lo que está pasando no es muy transparente que digamos, y la universidad merece un trato diferente", concluyó al matutino.