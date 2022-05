Ex director de Azul Azul le teme al descenso: Si no hacen algo ahora, se ve difícil

Daniel Schapira, ex director de Azul Azul, comentó el difícil presente que vive Universidad de Chile y señaló que espera que el equipo se refuerce de buenna manera, ya que si no, pelearán para salvarse del descenso una vez más.

"Me enteré por WhatsApp, pero no tengo confirmación de su salida de la U (de Luis Roggiero). Me parece muy mal (lo que está pasando en la U). Lo he dicho en todos los tonos. La forma en la que se está manejando el club es inadecuada", dijo el ex directivo azul en Las Ultimas Noticias.

"Estamos tocando fondo. (Tengo) Mucha pena con lo que está pasando en la U y también mucha rabia. Este equipo no asusta a nadie y a mi gusto es de lo peorcito del torneo. Si no hacemos algo ahora, en la única ventana para incorporar, se ve difícil", cerró.