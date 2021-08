Ex jugador de la U Mathías Corujo anunció su retiro del fútbol

El recordado ex jugador de Universidad de Chile Mathías Corujo anunció en su cuenta de Instagram que tomó la decisión de poner punto final a su carrera como futbolista.

"Estoy feliz de saber que he dado todo de mí, con profesionalismo y disfrutando siempre de lo que más me gusta hacer. Estoy agradecido con los clubes que han confiado en mí para defender sus camisetas, y a la selección uruguaya por haberme permitido representar los colores de mi país", escribió.

"También me retiro feliz de llevarme lo más importante que son las buenas personas que me crucé, y que puedo decir que me llevo grandes amigos. Quiero agradecer especialmente a mi familia y amigos que me han acompañado en los lindos momentos de mi carrera y más aún en los no tan lindos", complementó en su mensaje.

Corujo jugó en el cuadro azul entre el 2014 y el 2016, periodo en el que ganó tres títulos: El Apertura del 2014, más la Supercopa de Chile y la Copa Chile al año siguiente.

También jugó en San Lorenzo, Cerro Porteño, Peñarol, Sol de América y Montevideo Wanderers.