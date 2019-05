Ex preparador de arqueros de la U: Herrera no es un jugador fácil de sacar

El ex preparador de arqueros de Universidad de Chile Gustavo Flores respaldó a Johnny Herrera y manifestó que el capitán azul debe mantenerse en el pórtico en el delicado momento que vive el equipo.

"No es un puesto fácil de sacar y no es un jugador fácil de sacar", dijo Flores en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Herrera tiene mucho oficio, muchos años de fútbol, ha vivido cosas muy buenas y cosas muy malas, y las ha superado con resultado positivo", añadió.

"Si tú me dices que tienen que sacar a un jugador, no sé si sería positivo, no sé si caería bien sacar a Herrera... Estoy hablando desde afuera y después de todos los problemas que se han vivido en la institución", completó Flores, quien trabajó en la U durante cuatro años con tres técnicos: Sebastián Beccacece, Angel Hoyos y Frank Kudelka.