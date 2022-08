Ex sicóloga de la U: Me duele que esté así y me dan ganas de seguir ayudando

María Paz Ocampo, que trabajó como sicóloga en el club Universidad de Chile, comentó que tiene ganas de seguir aportando al plantel, porque le "duele" ver el estado actual del equipo estudiantil.

La profesional, que también trabajó en Colo Colo durante la época en que su DT era Claudio Borghi, comentó que para que los azules se salvaran del descenso en el 2021, "se hizo un trabajo donde no tenía límites y los jugadores fueron accediendo. Aprendí de ellos el amor por Universidad de Chile".

"Tengo relación y cariño con muchos jugadores que están y que se fueron. Me duele que la U esté así y me dan ganas de seguir ayudando", explicó en Las Ultimas Noticias.

"Este año no nos planteamos la urgencia si no que procesos, que estaban limitados por distintas aristas y no podía hacer mi pega. Fue una salida muy dolorosa. Me decían no te metas en esto o en esto otro y así era difícil", aportó al ser consultada por los motivos que la llevaron a dejar el cuadro estudiantil.

También dijo que la U necesita un sicólogo en la actualidad, "como todos los equipos".