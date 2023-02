Experto internacional en scouting comparó a Dario Osorio con Arjen Robben

El valor de Universidad de Chile Darío Osorio recibió elogiosos comentarios de parte de un experto internacional en scouting, quien lo comparó con una de las grandes glorias de Países Bajos.

Lee Scott, autor de tres libros y jefe de Scouts en Vélez CF sostuvo que el futbolista chileno dará pronto un salto al Viejo Continente y que "cuando lo ves jugar, su juego tiene cosas de Arjen Robben".

"Dará el salto directamente a una de las cinco Grandes Ligas de Europa", afirmó en el podcast "Scouted Football".

En los últimos días Osorio ha sido vinculado a clubes poderosos del Viejo Continente como Real Madrid, AC Milan y Manchester City, entre otros.

— 19-year-old with three Chile caps

— Left-footed, right-sided attacker

— Always wants to attack diagonally

— Linked to AC Milan in January@FMAnalysis on Darío Osorio, the Universidad de Chile talent on the shortslist of big European clubs. Listen to the full podcast for more.