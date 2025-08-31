Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Universidad de Chile

Explota la polémica en el Superclásico: la expulsión que dejó a U de Chile con 10 ante Colo Colo

Los azules quedaron con un hombre menos en la primera mitad del Superclásico 198.

Foto: Photosport Explota la polémica en el Superclásico: la expulsión que dejó a U de Chile con 10 ante Colo Colo
Bastián Catalán
La polémica se apoderó del Superclásico 198. El duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile tuvo una controversial jugada que encendió los ánimos en el Estadio Monumental.

Esto porque en el minuto 31 los azules se quedaron con un hombre menos, afectando el planteamiento del equipo para el resto del partido.

🟥 Franco Calderón fue expulsado en U de Chile

Pasada la media hora del partido, Franco Calderón comandó un contraataque de Universidad de Chile, pero perdió el balón con Vicente Pizarro.

Posterior a ello, el defensor de los azules se dispuso a recuperar la pelota y se barrió con bastante vehemencia por detrás del defensor de Colo Colo.

Cristián Garay, árbitro del partido, no dudó y le mostró inmediatamente la tarjeta roja a Calderón, por lo que la U quedó con un hombre menos ante la molestia de los universitarios.

😮 La otra polémica del Superclásico

Sin embargo, la expulsión de Calderón no fue la única polémica del primer tiempo del Superclásico. Puesto que en el inicio del partido Javier Correa cometió una violenta infracción contra Matías Zaldivia, la cual fue sancionada con amarilla por el juez.

Esto no gustó en la U, que reclamaron una posible expulsión del delantero albo, algo que fue desestimado por Garay.

Bastián Catalán

Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.
