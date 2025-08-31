Explota la polémica en el Superclásico: la expulsión que dejó a U de Chile con 10 ante Colo Colo

La polémica se apoderó del Superclásico 198. El duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile tuvo una controversial jugada que encendió los ánimos en el Estadio Monumental.

Esto porque en el minuto 31 los azules se quedaron con un hombre menos, afectando el planteamiento del equipo para el resto del partido.

🟥 Franco Calderón fue expulsado en U de Chile

Pasada la media hora del partido, Franco Calderón comandó un contraataque de Universidad de Chile, pero perdió el balón con Vicente Pizarro.

Posterior a ello, el defensor de los azules se dispuso a recuperar la pelota y se barrió con bastante vehemencia por detrás del defensor de Colo Colo.

Cristián Garay, árbitro del partido, no dudó y le mostró inmediatamente la tarjeta roja a Calderón, por lo que la U quedó con un hombre menos ante la molestia de los universitarios.

😮 La otra polémica del Superclásico

Sin embargo, la expulsión de Calderón no fue la única polémica del primer tiempo del Superclásico. Puesto que en el inicio del partido Javier Correa cometió una violenta infracción contra Matías Zaldivia, la cual fue sancionada con amarilla por el juez.

Esto no gustó en la U, que reclamaron una posible expulsión del delantero albo, algo que fue desestimado por Garay.

