Federico Valdés: Eduardo Vargas y Marcelo Díaz son jugadores que están vigentes para la U

Federico Valdés, expresidente de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, se refirió a la posibilidad de que Eduardo Díaz y Marcelo Díaz, dos de las figuras que hace exactos 12 años conquistaron la Copa Sudamericana vuelvan al elenco laico.

"Si se puede pagar lo que cobran, Vargas y Díaz son jugadores que están vigentes para la U", dijo el otrora dirigente en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Díaz por todo lo que hizo, no me complicaría traerlo. A él, a Charles (Aránguiz), porque son jugadores que espero terminen en la U", añadió.

Sobre el ítem de contrataciones, Valdés expresó que la actual administración ha sido errática y prueba de ello es la campaña que se cuajó en el Campeonato 2023.

"Azul Azul en lo institucional está bien. En lo deportivo, no... Hay que mirar la tabla y eso ahorra comentarios. La campaña fue mala, hay que mirar los números y uno podrá discutir si hubo jugadores lesionados, fue novena y es una mala campaña", dijo.

"No conozco el proceso interno (de contrataciones), pero los resultados están a la vista", añadió antes de explica cómo se trabajaba bajo su mandato.

"Este fue un proceso que requería convencer a mucha gente. Yo como presidente no tenía poder porque tenía pocas acciones, y estaban Sabino (Aguad), Cristián (Auhbert) y José (Yuraszeck) y ellos decían qué jugadores podían venir, y sobre todo Sabino y Cristián tenían muchos contactos que le decían cosas, y yo llamaba a Sergio Markarian porque él conocía el fútbol de muchos países. Y cuando yo estaba convencido, iba y trataba de convencer a los directores, y ese complejo resultó exitoso en muchas oportunidades, no en todas, pero no sé cómo lo hacen hoy", expresó.

¿Y el estadio de la U?

Valdés fue consultado también respecto a la incapacidad que han tenido las distintas administraciones de poder construir el ansiado estadio de la U, y aseguró que si bien ellos estuvieron cerca, hay aspectos que impiden la edificación

"El estadio es un anhelo que compartimos todos los hinchas de la U. No hay día en que sueñe con eso, me pasó antes, durante y después de ser dirigente. Es muy difícil hacer un estadio, principalmente por el emplazamiento, porque nadie quiere tener el estadio de la U, ni siquiera los hinchas de la U", expresó.

"Nosotros no pudimos resolver ese problema, estuvimos a punto. En subsidio dejamos un fondo de 10 millones de dólares, pero no lo pudimos resolver y no fuimos capaces. Hablamos con muchos alcaldes porque al final es una decisión política, y ellos nos decían que si lo hacían, no salían reelectos", completó.