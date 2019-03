Federico Valdés: No puede ser que los destinos de la U estén determinados por el matonaje

El ex presidente de Universidad de Chile solidarizó con Carlos Heller.

El ciclo más exitoso de los últimos años estuvo a cargo de Federico Valdés, quien junto con descartar un eventual retorno a la testera de Azul Azul, empatiza con lo vivido por Carlos Heller y asegura que no puede ser que los destinos de la U están determinados por amenazas.

"Yo siento, probablemente como nadie, lo que le pasó a Carlos Heller, porque lo viví y sé lo duro que es que a uno le amenacen a la familia. Siento mucho que esto haya terminado así. No puede ser que los destinos de la U estén determinados por el matonaje y la delincuencia", manifestó en entrevista con El Mercurio.

Consultado respecto a un eventual retorno, Valdés fue enfático: "Hay muchos hinchas que me lo han pedido, pero está descartado. En este momento de mi vida no tengo ninguna posibilidad de darle a la U lo que se requiere para conducirla", comentó.

"Sé exactamente cuánto tiempo se necesita para poder hacerlo bien y es incompatible con mi trabajo actual. Con el dolor de mi alma tengo que decir que no hay ninguna posibilidad de asumir algo tan demandante como la presidencia de la U", añadió.

"Yo de verdad salí de la U con la satisfacción de lo que conseguimos y no con el propósito de volver a ser dirigente. Yo disfruto ser hincha. Disfruto volver a ser lo que fui toda la vida, es mucho más fácil y más entretenido", completó.

Respecto a la dirección que debe tomar la U, Valdés explicó que se "lo primero que necesita hacer es funcionar normalmente, sin estar en el centro de la noticia y que los jugadores estén preocupados porque un entrenador se va y otro llega o porque los hinchas amenazan a los presidentes. Además, por lo que uno ve en los balances, la U tiene que cerrar la brecha que hay entre ingresos y gastos".

"La situación de déficit que se está produciendo permanentemente hasta ahora había sido salvada porque Carlos Heller muy generosamente había puesto recursos de él, ya sea prestando plata o realizando aumentos de capital. Y yo no creo que eso vaya a estar disponible ahora que dejó de ser presidente. La próxima administración deberá transformar los resultados en uno que por lo menos flote. Si no, no es posible que la sociedad anónima siga funcionando. La U necesita solucionar de inmediato el déficit financiero", finalizó.