Felicevich acusó campaña en su contra y aclaró situación con casas de apuestas

El prestigioso representante Fernando Felicevich recalcó que no tiene posesión en Universidad de Chile, acusó una campaña en su contra y aclaró su vínculo con las casas de apuestas.

En diálogo con La Tercera, el argentino expresó que "ya lo dije muchas veces. No tengo nada que ver con la propiedad de la U. No tuve, no tengo y no voy a tener jamás una participación accionaria ni en la U ni en ningún otro equipo de fútbol. No es parte de mi negocio, no me dedico a eso".

"Siempre hay grupos que tienen la idea de entrar a distintos clubes. Me preguntan y me ofrecen participar, pero siempre digo que no", añadió.

Sobre la relación que se hace en los medios entre la U y Huachipato, por medio de él, Felicevich dijo: "Ahora toca con la U, pero en su momento fue con Católica, antes con Colo Colo. Nuestra agencia tiene una participación grande en la representación de jugadores. En este caso, se dio que participamos en la transferencia de cuatro jugadores a la U, que llegaron desde distintos clubes, porque Jeisson Vargas fue desde La Calera".

"De los jugadores que llegaron a la U, los que representamos son un porcentaje bajo, pero es más fácil ver los tres o cuatro casos donde coincide y buscar causas extrañas ahí. Lo entiendo, entiendo el ejercicio de la sospecha", siguió.

También habló de la supuesta campaña para desprestigiarlo: "Lleva muchos años, es de un grupo de gente y de un personaje en particular. Es una persona que está obsesionada conmigo y con mi empresa y que hace 10 años que no para de publicar mentiras. Hace 15 años que el eje de la Selección trabaja con nosotros. Permanentemente, la mitad de las nóminas estaba representada por nosotros. Ahora, sostener que yo tenía influencia en la nómina es poner la situación patas para arriba".

"Hay un hecho concreto: muchos jugadores que representamos participaron en la selección. ¿Cuáles no lo merecían? ¿Vidal, Medel, Aránguiz, Sánchez, Vargas, Mena, Suazo, Fuenzalida? Este periodista, que no está ni titulado, al inventar que yo hacía las nóminas les está faltando el respeto a Bielsa, Borghi, Sampaoli, Rueda, Lasarte, Berizzo, Pizzi, técnicos de una trayectoria impecable y un prestigio mundial. ¿Cómo puedo ser el dueño de la Selección? Soy una hormiga comparado con el tamaño de la selección".

Finalmente, sobre las casas de apuestas afirmó: "Mi empresa de marketing trabaja con dos casas de apuestas de 18 que hay en Chile. (Hago) intermediación de marketing. No somos dueños de las casas de apuestas ni socios. Somos una agencia de marketing más, como hay otras 50 en el fútbol. Trabajamos solo con dos de las 18 casas de apuestas que hay; y con cuatro clubes de los 30 que tienen publicidad con casas de apuestas. Manejamos menos del 5% del mercado de la publicidad de las casas de apuestas en Chile".

Sobre el vínculo de Betano y la U, aseveró: "Nosotros acercamos las partes. Generamos un contrato que creemos muy beneficioso para la U y para Betano. Nada más que eso", aclarando que no es dueño de ninguna de esas casas y que le preocupa: "Por supuesto, porque es mentira. Lo que genera la mentira me preocupa".

¿Los representantes deberían tener la posibilidad de ser dueños de clubes?

Sobre este tema, Felicevich aseguró: "Me encantaría que la actividad de los representantes estuviera bien reglamentada, con normativa para el accionar de los representantes con los clubes y los jugadores, pero eso no pasa. Hay un reglamento que nadie conoce. Nuestra actividad está en el aire".

Consultado si son incompatibles ambas funciones, respondió: "No. Porque si quieren hacer la ley, que la hagan, así termina esta discusión eterna y se evitan problemas. Ahora, si me preguntan de verdad, no entiendo por qué. Si el agente que tiene un club lo administra bien, con responsabilidad, transparencia, sin conflictos de intereses y haciendo lo mejor".