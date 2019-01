Felipe Flores: Si está la posibilidad en la UC lo pensaría, pero nunca jugaré en la U

El delantero de Deportes Antofagasta Felipe Flores manifestó su deseo de volver a vestir la camiseta de Colo Colo y, además, advirtió que pensaría en jugar en la UC, pero que jamás vestirá la camiseta de Universidad de Chile.

"Sí, siempre van a estar las ganas. Siempre lo he dicho y todos saben que siempre voy a querer volver a Colo Colo, pero no depende de mí. Si ellos quieren que vuelva, yo voy a volver. Si hay un técnico que me quiera, yo feliz", expresó a Diario La Tercera.

Asimismo, expuso que "por la U no creo que juegue. Y con Católica... No hay tanta rivalidad con Colo Colo como con la U. Si está la posibilidad con Católica, sí lo pensaría. Pero jugar por la U, no, nunca".

De todas formas, el atacante dijo sentirse "súper contento y cómodo. Feliz de haber renovado en Antofagasta. Tuve algunas opciones de partir, pero tomé la mejor decisión de quedarme acá".

Finalmente, reconoció que estuvo cerca de llegar a Real Garcilaso de Héctor Tapia. "Sí. Estaba todo arreglado y a última hora me llamó el presidente de Antofagasta y me hizo una oferta formal, mejor que la de Perú", cerró.