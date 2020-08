Felipe Mora: La U siempre tendrá las puertas abiertas para mí

Goleador en la campaña que consagró campeón a Universidad de Chile en el Torneo Clausura 2017, el delantero Felipe Mora aseguró que aspira a volver en algún momento al cuadro azul, reconociendo que a comienzos de año estuvo muy cerca de retornar al elenco universitario.

"Conversé con la U pero me salió él préstamo a Portland hasta diciembre y por eso no se dio. Después de eso, me quedan seis meses con Pumas", comentó Mora en diálogo con La Cuarta.

"La U siempre tendrá las puertas abiertas para mí, pues cuando vuelva a Chile espero hacerlo en la U, aunque también podría ser en Audax (club que lo formó). ¿Jugar en Católica o Colo Colo? No me gustaría jugar en los rivales, porque soy hincha de la U y mi familia también", añadió Mora.

El ariete también comentó sus aspiraciones en la Roja: "La selección llega cuando haces las cosas bien en el club. El profe Rueda me felicitó por el torneo que ganamos y es muy cercano al jugador. Nadie desconoce su trayectoria, lo que ha ganado y prepara bien los partidos", dijo.

Además, comentó su experiencia en la burbuja realizada por la MLS, y donde su equipo resultó campeón.

"A los equipos de la MLS nos metieron en dos edificios y el test lo hacían cada dos días. Cuando eran muchos contagiados de un equipo, los sacaban del torneo. Pasó con dos elencos", contó.

"Sí, pero fue un título rarísimo, esta año ha sido así. Que hayamos ido todos los equipos a ese torneo es experiencia muy bacán. Y jugar en Disney también. Veía en el hotel al ratón Mickey por todos lados", añadió.