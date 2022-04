Fernández: Me parece una falta de respeto lo que pasó en el minuto de silencio por Don Leonel

El delantero de Universidad de Chile Ronnie Fernández lamentó el mal comportamiento de una parte de la barra de Universidad Católica en el minuto de silencio dedicado a Leonel Sánchez, en la previa del clásico estudiantil.

Mediante una historia de Instagram, Ronnie expresó: "Lo vivido hoy me parece una total falta de respeto. Repudio total a esos 50 hinchas, porque no fueron todos. La gran mayoría fue muy respetuosa y se agradece de corazón. Tengamos mayor respeto a nuestros ídolos. No generemos odio en el fútbol".

Después, añadió: "No tengo doble discurso, el respeto debe ser de todos lados. Si fuese hacia el otro lado también lo haría. Hay una familia detrás de un ídolo", cerró.

La U perdió el clásico ante la UC por 2-1 en San Carlos de Apoquindo.