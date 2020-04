Fernando Cornejo: "Sería bueno retomar el campeonato como lo dejamos"

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, el volante de Universidad de Chile Fernando Cornejo aseguró que le gustaría que el torneo se retome tal como estaba antes de la suspensión obligada por el coronavirus y expresó su rechazo a la idea que sea con un formato de play-offs.

"Me gustaría que el torneo siga como estaba, tuvimos un gran inicio de torneo que muchos no lo esperaban y sería bueno retomar el campeonato como lo dejamos, pero esas decisiones las debe tomar la ANFP dependiendo cómo se desarrollan las cosas en el país y nosotros debemos acatar", apuntó.

La U marchaba en el cuarto puesto del Campeonato Nacional con 14 puntos, cinco menos que el líder Universidad Católica y alejándose de los puestos de descenso en la tabla de coeficiente de rendimiento.

Por otro lado, Cornejo, que entró en cuarentena con un esguince lateral grado III de tobillo, contó que "desde el lunes empecé a trabajar a la par del grupo por videoconferencia con una tobillera, pero me he sentido muy bien y no me ha producido ningún dolor hasta ahora".

En cuanto a su rendimiento en la U, equipo al que llegó a comienzo de temporada, apuntí que "me costó en los primeros partidos, pero cuando me ha tocado entrar desde el primer minuto o desde la banca lo he hecho bien y debo seguir de la misma manera. Con el rendimiento de cada partido puedo demostrar que soy para estar del inicio, cambiarle la visión al técnico".

Asimismo, apuntí que "en los equipos que he estado he jugado más como volante por derecha. En Coquimbo comencé a jugar más como volante centralizado, ahí conocí el puesto y lo hizo de buena manera, pero me acomoda más por la derecha".

"Hay muy buenos jugadores, de gran técnica. Es una pelea sana y al que le toque entrar deberá estar en el banco y ayudar al equipo desde ese lugar", agregó el ex Cobreloa.

Similitudes con su padre

Consultado por su padre, el ex seleccionado nacional Fernando Cornejo que falleció el 2009 por cáncer al estómago, el jugador de la U apuntó: Me han dicho que me parezco bastante a mi papá, sobre todo cuando me enojo porque creo que cuando se ponía gruñón era de temer".

Finalmente dijo qué le hubiese gustado tener parecido a su padre. "Le pegaba muy bien y por algo hizo muchísimos goles de tiro libre, me gustaría haber heredado eso de él", sentenció.