Fernando De Paul acusó que árbitro del duelo con Cobresal "trató de mala manera a un compañero"

El arquero de Universidad de Chile, Fernando De Paul, que además es capitán del equipo "laico", explicó las razones por las cuales el plantel no se despidió de sus hinchas tras la caída contra Cobresal, por lo que ofreció disculpas, aunque acusó que uno de los jueces de ese partido trató de manera incorrecta a un jugador joven.

El golero explicó que para el plantel azul el regreso de los simpatizantes al estadio "fue algo muy lindo, sabemos todo el tiempo que esperaron para poder ir y nosotros también lo necesitábamos".

"Fue lamentable lo que pasó en el final, y lo voy a aclarar porque amerita aclararlo, no es excusa, pero me gusta contar todo. Nosotros, cuando termina el partido la bronca de perderlo puede estar, pero siempre somos de ir a despedir a nuestro público que nos apoya vayamos ganando o no, eso está claro, están en todo momento".

"Terminó el partido y con la bronca, sumado a que fuimos a conversar con el árbitro no por jugadas puntuales ni nada, creo que el árbitro no influyó en nada, pero trató de mala manera a un compañero joven nuestro, que no merece el trato que tuvo hacia él, nos dio mucha impotencia", agregó.

"Cuatro o cinco jugadores nos quedamos con impotencia por lo que había pasado. Cuando nos dimos cuenta, ya nos habíamos ido la mayoría. No es excusa y no es que no valoremos a la gente, no es que no nos sentimos felices porque ellos estén, pasó eso y se nos pasó. Nos pueden criticar de falta de respeto, pero no es así, estamos orgulloso del público que tenemos, el país sabe lo que es el hincha de la U y tenemos la oportunidad y vamos a tenerlo todos los fines de semana y estamos contentos por eso, pido disculpas a nombre del plantel", continuó.

De Paul igualmente avisó de cara al duelo con Unión La Calera, el puntero del torneo, que "es un rival que va a proponer seguramente, y nosotros con nuestras armas trataremos, estoy seguro que vamos a ir a buscar un triunfo que nos dejaría a tres puntos de ellos".

Sobre las críticas en su contra, postuló que "la tomo de quien viene, si es que por casualidad la escucho o la veo, la tomo como de quien viene. Es un lugar donde generas muchas críticas, estar en un club así, hay gente que quiere que esté acá y otra gente no, como debe pasar a todos los jugadores, pero estamos expuestos a eso".

Además, recordó su expulsión en el partido contra Curicó Unido y explicó al respecto que según su criterio fue injusto el trato que tuvo en el Tribunal, porque "pareciera que tenían el informe listo, pareciera que es innecesario presentarse más ahora que es por Zoom. Yo pedí disculpas al plantel y sentí el respaldo de ellos. Es bueno que te digan que te equivocas y que te lo digan de la manera que lo dijo Esteban y su cuerpo técnico".

"Esto obviamente sirve, hay árbitros con los que puedes hablar y puedes subir el tono porque ellos también lo hacen, pero algunos puntualmente te incitan a que les digas algo y el que cae pierde... es así, pero bueno, todo sirve para crecer", completó.