Fernando de Paul: Debemos respaldar a Esteban Valencia dentro de la cancha

El arquero de Universidad de Chile Fernando de Paul comentó el complejo momento que vive el elenco azul con variadas incertidumbres, y aseguró que el plantel debe ser una autocrítica de lo realizado y que la idea es respaldar el trabajo de Esteban Valencia en la banca con resultados dentro de la cancha.

"Incómoda mucho (la rotación de técnicos), da mucha bronca, porque nosotros sentimos la mayor responsabilidad, pero como siempre digo, hay que respaldar a un técnico no solo con palabras, sino dentro de la cancha. Hay que asumir que no lo hemos hecho bien y no puede ser que los procesos duren tan poco y la autocrítica debe ser más profunda. La verdad eso sí, que no hay tiempo para pensar en lo que pasó, sino en lo que viene", dijo el arquero en diálogo con la prensa.

"Ahora estamos con Esteban y lo trabajamos de la misma manera que siempre, pensando en que él es el DT, y no el interino. Los resultados no han sido buenos, y tenemos que enfocarnos en que no se repita. Habrá gente que decida si Esteban sigue o no, pero nosotros enfocarnos en trabajar de la mejor manera con él", añadió.

"Debemos respaldar al técnico que esté y hacerlo dentro de la cancha. Venimos de malos resultados y sentimos mucha responsabilidad. Para muchos es interino, pero para nosotros es nuestro técnico, porque nos conoce mucho de hace tiempo y ese respaldo debe ser dentro de la cancha. Después se verá lo que viene más adelante", complementó.

De Paul también fue consultado respecto a su contrato con la U y a la posibilidad de renovar, dado que el vínculo termina a fin de año.

"Puede ser que me inquiete un poco, porque nunca viví una situación así. Siempre he ido renovando, pero no es algo que me modifique mi trabajo diario. Soy de pensar en el presente y no irme a lo que pueda pasar en el futuro", expresó antes de referirse a las variadas críticas que le llegan al equipo desde ex jugadores o desde los paneles de televisión.

"Es parte de lo que se da en la TV, son programas que seguramente venden a través de eso. No sorprende para nada, porque últimamente hay muchos ex jugadores que deciden opinar porque tras lo que vivieron tienen voz autorizada, aunque después toman un personaje, y a veces puede molestar, porque se pasa un poco el límite y creo que tiene que haber un respeto hacia el otro", expresó.