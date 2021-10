Fernando De Paul dijo que fue "una mala decisión" la salida del neuropsicólogo de la U

El arquero de Universidad de Chile Fernando De Paul consideró como "un error" y "una mala decisión" la salida del psicólogo especialista en neurociencia y Alto Rendimiento Eugenio Lizama, quien trabajaba temas mentales con el plantel "laico" y que dejó el club por un trabajo en Europa.

"Sí -fue una mala decisión dejar partir a Eugenio-. Creo que sí, era una persona muy importante, muy profesional, muy reconocido, pero cuando lo tienes cerca no te das cuenta de lo que vale", dijo sobre el profesional que formaba parte del departamento de neurociencia de la institución estudiantil, en diálogo con la prensa este martes.

"Pero sí, creo que fue un error, no sé de quién; digo que de parte nuestra, los jugadores, la verdad es que en ese sentido lo extrañamos, porque trabajábamos muchas cosas con Eugenio, pero no sé de quién realmente fue el error, hubo tantos cambios que no sé ni quién estaba en ese momento", agregó.

"Lamentablemente teníamos a una persona importante en el club como Eugenio, que trabajábamos mucho la parte mental. Eugenio no está más, decidió irse, para decirlo de alguna manera. Creo que lo dejamos ir, más que nada, y en estos momentos no tenemos una persona que está dentro del club trabajando esa parte, el que puede lo hace individualmente", continuó.

El meta de los azules también aclaró que de momento no está pensando en una renovación con la U, pues "quiero ir partido tras partido, tenemos el compromiso de salir de esta mala racha, estar enfocados en esto porque el club así lo requiere. No quiero pensar en lo que puede pasar conmigo y seguir en esta mala racha. Quiero enfocarme de lleno en conseguir resultados positivos para el equipo".

"Hay que enfocarse en el próximo partido, tratar de ganarlo, porque son muchos partidos en que no hemos conseguido victorias. Después, ir partido tras partido y enfocarnos en eso, porque cuando termine el año si hacemos las cosas bien vamos a terminar lo más alto posible, se nos han alejado bastante los de arriba, pero hay que seguir escalando en la tabla. Estamos en Sudamericana, pero lo más importante de todo es preparar el partido con Palestino para ir a obtener una victoria", añadió.

Finalmente, descartó que en la U haya un "plantel dividido":"No es cierto, pero no voy a entrar en más detalles, no vale la pena aclararlo".