Fernando de Paul: Nadie nos ha comunicado la salida de Rafael Dudamel

El arquero de Universidad de Chile Fernando de Paul anticipó el próximo duelo ante Palestino y aseguró que no se la ha comunicado al plantel la salida del entrenador Rafael Dudamel.

"Nadie nos ha comunicado nada, el técnico ha seguido trabajando como las semanas anteriores. Ningún dirigente nos dijo 'Rafael se va' y él tampoco nos dijo", dijo en conferencia de prensa.

Sobre las críticas al momento del equipo, comentó que "al no respaldar esa idea con los resultados, los principales responsables somos nosotros. Es normal que siempre se diga lo mismo, pero la responsabilidad la sentimos nosotros".

"Lo que más preocupa es no tener regularidad, no poder llevar por más tiempo la idea que nos trata de imponer el cuerpo técnico", añadió.

Consultado por el próximo rival, manifestó que "Palestino es un rival necesitado igual que nosotros. Con lo de la Copa Sudamericana, se tienen que poner al día en el Campeonato. Es un equipo muy fuerte y tienen dos bajas importantes (Carrasco y Jiménez)".

Por último, dio su opinión sobre la Copa América en Brasil y afirmó que "hacerla en cualquier país me parece es que muy complicado. Es un tema muy sensible, pero como siempre en el fútbol se priorizan otras cosas y pasa a segundo plano el tema de las delegaciones".

En relación a si lo ilusiona un posible llamado a la Roja señaló que "a veces me fastidia un poco que se la hagan preguntas a cualquier jugador chileno sobre la Copa América. No por tener dos o tres partidos te da la posibilidad de estar convocado, me generan rechazo a veces esas preguntas. No es un lugar para postularse".

Universidad de Chile visita el próximo sábado a Palestino a partir de las 15:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.