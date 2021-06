Francisco "Paqui" Meneghini: Sería una linda posibilidad dirigir a Universidad de Chile

El entrenador argentino Francisco "Paqui" Meneghini se motró abierto a negociar un posible arribo a Universidad de Chile una vez que sea oficial la salida del entrenador venezolano Rafael Dudamel.

"Por la prensa me informé sobre la salida del entrenador, entiendo que aún no es oficial, pero que pasará proximamente", apuntó de entrada el ex colaborador de Marcelo Bielsa a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Como cuerpo técnico estamos sin trabajo, estamos siempre atentos a posibilidades y en caso que se presente lo de la U, es un equipo muy grande en el que tuve la suerte de trabajar en dos periodos distintos, al igual que otros miembros del cuerpo técnico. Claramente sería una linda posibilidad", agregó.

En cuanto al momento por el que atraviesa el cuadro azul, es duodécimo con 11 puntos, apuntó que "más que hacer un análisis, que en este momento no corresponde, creo que la U tiene un buen plantel con jugadores de experiencia y jóvenes que van apareciendo".

Finalmente, advirtió que "aunque los últimos resultados no se les han dado, están en una posición expectante del torneo que recién comienza".

Meneghini es uno de los nombres que ha sonado para suceder a Dudamel junto al de Gustavo Costa y el de Alexander "Cacique" Medina.