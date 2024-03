Franco Calderón: Me gustaría jugar con el estadio lleno, la U lo puede hacer

El defensor Franco Calderón contó detalles de su decisión para llegar a Universidad de Chile y señaló que le gustaría jugar con el Estadio Nacional lleno, a la espera que las autoridades permitan un aforo completo para los partidos venideros.

"Me encanta jugar con el estadio así de lleno, me gustaría que se pueda solucionar ese tema; no conozco mucho del tema de por qué no lo dejan, pero me gustaría jugar con el estadio lleno, creo que la U tranquilamente lo puede hacer", declaró.

En su caso, que viene de Unión de Santa Fe, comentó que "no es un equipo grande, pero es un equipo que te llena todos los partidos el estadio, la U es impresionante cómo mete gente, de local y de visitante, siempre nos esperan en el hotel, todo muy lindo".

"Mi motivación fue también venir a un grande de Chile, estar en un club grande, no tuve dudas cuando me llamaron y al pasar los días la cosa se fue haciendo más fuerte", AÑADIÓ.

Sobre los objetivos para la temporada, explicó que "lo que queremos es estar adelante, en la punta, pero esto es paso a paso. No despegar lo antes posible, creo que las cosas grandes van a llegar. Vamos paso a paso, partido a partido".

"Lo que me trajo es venir a un club grande, cuando me llamaron empecé a averiguar todo, con el pasar de los días cuando las cosas se hicieron más fuerte. Uno ve las canchas, hinchada, el equipo que viene, donde va a entrenar, así que desde ese lugar no tuve dudas en venir", remarcó.

No pierde clásicos

Franco Calderón señaló que nunca perdió clásicos en Argentina y esa racha la extendió ante Colo Colo, cuando U. de Chile ganó 1-0.

"Dije la verdad, los clásicos que me tocó disputar no he perdido ninguno; en el fútbol se convive con esto, puedes ganar o perder, pero espero seguir con esta racha de los clásicos, jugarlos diferente, para mí la semana antes del clásico son distintas, decimos que es un partido más, pero entre nosotros sabíamos que no era un partido más para la U", declaró al respecto.

"Obviamente estoy contento de venir y ganar el primer clásico después de hace muchos años que no lo conseguían, espero seguir con esta racha de los clásicos, pero uno no sabe qué puede pasar en otro partido", estimó.

"Los clásicos son para motivar, obviamente no es lo mismo perder que ganar un clásico. Para mí haver ganado un clásico es una motivación y para el grupo también; espero que eso sirva para todo lo que queda del torneo", complementó Calderón, quien contó que le gusta más jugar como líbero.