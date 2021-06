Franco Lobos: El cambio de entrenador te eleva la motivación

El delantero de Universidad de Chile Franco Lobos dialogó con los medios y aseguró que la salida de Rafael Dudamel de la banca técnica y la llegada de Esteban Valencia ha servido en la motivación del plantel de cara a lo que viene en los desafíos en Copa Chile y en el Campeonato Nacional.

"El cambio de entrenador te eleva la motivación, los que están jugando quieren seguir y los que no, tienen una opción porque todos empezamos de cero. Creo que nos veremos bien y vamos a mostrar toda esta motivación para subir el nivel y para pelear cosas, que es lo que queremos. Queremos competir y ganar", explicó el jugador azul antes de referirse al despedido DT venezolano.

"Mi relación con Rafael era la misma con todo el equipo. Con él, no entrenaba porque venía en reintegración, pero siempre hubo una buena relación. Tuve algunas conversaciones, porque él sufrió la misma relación y me daba consejos. Era una relación de técnico-jugador muy normal y si no tenía opciones de jugar era porque estaba lesionado. Ahora tengo chances de jugar, porque me siento bien, recuperado, al cien y porque puedo aportar al equipo", añadió.

Ya centrado en el interinato de Esteban Valencia, Lobos expresó que "como plantel estamos a las órdenes del técnico que esté".

"La llegada del profe Valencia la tomamos de la mejor manera, y como plantel estamos a disposición de él, sin mucho que decir. El nos ha transmitido tranquilidad, tiene mucha experiencia, y en él nos podemos apoyar, siento que es un DT que tiene mucha experiencia y los entrenamientos nos hace participar a todos, y eso genera un mejor ambiente", añadió antes comentar el cruce de los azules ante Recoleta en la segunda ronda de la Copa Chile.

"Acá los partidos se ganan en la cancha. Nos vamos a tomar el partido con mucha motivación. Es un equipo al que estamos tomando con mucha seriedad porque queremos pasar la llave", expresó.