Frank Kudelka: Es posible la llegada de Campos Toro, pero lo de Vargas es una novela muy larga

El entrenador de Universidad de Chile, Frank Kudelka, analizó la derrota de su escuadra frente a Cobreloa en la Tarde Naranja, y aseguró que a su escuadra le faltan incorporaciones, sin descartar las llegadas de Matías Campos Toro, Jeisson Vargas ni del panameño Gabriel Torres.

"No cabe duda que no tenemos la potencialidad de tener dos equipos -uno para el Campeonato y otro para la Copa-, pero hay zonas donde debemos refrescar. Por izquierda solo tenemos a Jean Beausejour y es posible la llegada de Campos -Toro-, jugador de experiencia que de pronto nos viene a cubir opciones".

Por otra parte, se refirió a la dilatada negociación del club por el delantero Jeisson Vargas, la cual calificó como "una novela demasiado larga, pero sea con él u otro, necesitamos reforzar y estamos todos de acuerdo con eso. Esperamos se concrete pronto".

Sobre el supuesto interés por el panameño Gabriel Torres de Huachipato, el estratega aseguró que "no puedo poner un ida y vuelta de negociaciones, porque no corren por mi cuenta. Tenemos el cupo de extranejero ocupado por Jonathan Zacaría, que tiene una problemática con sus tiempos de espera, no por su lesión, así que evaluaremos si viene un extranjero o un nacional. De igual forma yo sigo a todos los jugadores".

Sobre la derrota ante los loínos, Kudelka le bajó el perfil aseverando que se trata de un encuentro de "preparación", por lo que "el objetivo era medirnos en condiciones distintas como la altura. El resultado es anecdótico".

Además, agregó que "no me interesa ser campéon de verano, yo saco buenas conclusiones de los tres partidos que jugamos, más allá de los triunfos que hayamos obtenido. Le dimos mucho valor a este partido".

Finalmente, sobre la falta de eficacia en este duelo ante los "zorros del desierto", principalmente del delantero y refuerzo Matías Campos López, primero aseguró que no se iba a "referir" puntualmente de él, aunque finalmente terminó diciendo que "tuvo varias cosas buenas, pero no pudo concretar dos jugadas claras que tuvo. Si lo vemos por ahí, no ha sido efectivo, pero entra en el contexto del equipo".