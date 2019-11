11:42 - 04/11/2019

Frank Kudelka fue vitoreado por hinchas de su ex equipo

El ex técnico de Universidad de Chile Frank Kudelka fue vitoreado por hinchas de su ex equipo, Talleres, en el duelo donde su actual escuadra, Newell's Old Boys, cayó por 1-0 ante la escuadra cordobesa.