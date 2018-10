Frank Kudelka: Lo de Soteldo me dolió, pero no vengo con un látigo ni como dueño de la verdad

El entrenador de Universidad de Chile, Frank Kudelka, se refirió en extenso a la polémica protagonizada por el delantero Yeferson Soteldo y dijo que "hay que ayudar" y "proteger" al jugador, sin confirmar un castigo para el duelo con Everton.

El DT argentino partió destacando que el futbolista expusiera disculpas, lo que consideró "criterioso", para señalar tras eso que en su vida obra con errores "tal cual siento, por lo que dije ese día era lo que pienso", sobre su anterior defensa a Soteldo.

"Cuando los hechos contrastan a lo que uno pensaba en su momento, y eran distintos, pero no entraré en idas y vueltas porque estoy con los jugadores".

"Entiendo que encima de todo esto hay que ayudar a Yeferson, no lo tomo ni más ni menos que como un padre de familia, ayudar de una manera y a veces de otra, por lo que hay que protegerlo en cuanto a sus posibilidades, inclusive futuras", prosiguió.

Para Kudelka, los futbolistas "no dejan de ser personas públicas y tiene que estar de la mano con su responsabilidad, pero nadie está libre de errores", aclarando que "la institución está por arriba de todos. Hay que tener hidalguía de que nuestras imágenes vayan de acuerdo a la imagen institucional".

"No vengo con un látigo ni como el dueño de la verdad. No creo en enojos, tengo que estar encima de eso y eso no va a suceder, porque lo voy a ayudar", completó.

"Yo no quedo mal, cuando declaré estaba convencido que era así (...) pero hay más jugadores a los que les debo respeto. Me dolió como persona, me dolió, pero a veces me duelen cosas que hacen mis hijos y seguro a mis hijos les duelen cosas que hago yo a nivel de relaciones", sentenció.

¿Hay castigo a Soteldo?

"Todos alguna vez fuimos jóvenes y cometimos errores. A los chicos hay que educarlos, es un buen ejemplo para que no vuelva a ocurrir esto. Las entidades deportivas no solo están para ganar partidos o títulos, tienen una misión social que es que las cosas se hagan bien", señaló el técnico.

Por ello, afirmó que "con el afán que tengo de que las cosas sean para adentro, hay cosas que se tienen que hacer públicas en el momento oportuno. Hoy no es el momento oportuno".

Las filtraciones

Frank Kudelka se mostró molesto por las constantes filtraciones hacia la prensa de lo que sucede en el plantel y afirmó que "no me pondré a tapar una boca en cada esquina, pero tenemos que ser más pulcros y certeros en lo que se dice".

"No me gusta, pero como no sé por dónde, no buscaré responsables. Yo sé con quién hablo y lo que hablo. Este tipo de cosas es difícil que no se sepan".

Beausejour

Para el argentino "Jean está muy bien como dije en su momento, no vamos a cometer errores. Cuando tenga para jugar, lo hará y está pronto a que eso ocurra y Johnny Herrera está bien, entrenó normalmente".

Próxima salida de Ronald Fuentes

"Con Ronald tengo una relación cercana, diaria, tiene que ver con lo que dije anteriormente, la institución toma sus decisiones, en ese sentido no soy el indicado como para meterme en un tema como ese, ni en un tema de directorio, como alguna vez me lo dijeron, pero soy de esperar, tomar las consideraciones al respecto y luego decidir por mi cuenta qué es lo mejor para mí", señaló.