Frank Kudelka: Si tienes nobleza y te llama un club que tiene DT, no te sientas a conversar

El ahora ex director técnico de Universidad de Chile Frank Kudelka se refirió a su salida del club, asegurando que desde diciembre estaba analizando renunciar. A su vez, deslizó sobre la rápida llegada de Alfredo Arias que los técnicos con "nobleza" no negocian con clubes que aún tienen entrenador.

"Cuando tienes nobleza en el alma y te llaman a una situación así dices no voy, porque después me toca a mí" declaró el DT en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Hay muchos que tenemos nobleza, entonces si ves que un club que tiene otro entrenador te llama ni siquiera piensas en conversar", agregó respecto a lo rápido que se gestó la llegada de Arias.

Sobre su salida del club, advirtió que es algo que venía pensando desde dociembre que "era lo mejor para la institución. Por lo menos yo trato de no ser egoísta y no usurpar un puesto al que no le puedo dar lo mismo".

Por esta situación manifestó que "hubiese preferido que me dijeran en diciembre que no me querían... Si no te dicen las cosas claras es un riesgo, igual que si no hay un plan de acción".

Asimismo el ex entrandor de Talleres de Córdoba manifestó que "cuando no hay un plan no se sabe para donde se va. Hace 20 días atrás, el gerente deportivo dijo que iba apostar por jóvenes y para el que sabe de fútbol eso requiere de tiempo".

Ante esto aclaró que el no estaba "en desacuerdo con los nombres que llegaron, pero siempre dije que faltaban refuerzos de experiencia. Los jóvenes iban interpretando el camino. El equipo no se construye en cinco partidos".

El encargado de negociar en la U era Sabino Aguad y Kudelka emitió su opinión al respecto. "Sobre la llegada de jugadores no le hecho la culpa a nadie, me hago cargo. Pero si el que va a la negociación traiciona la confianza, es difícil cuando no hay sentido de pertenencia y no te quieren", manifestó.

Su relación con Carlos Heller

"Trajimos lo que queríamos pero faltaron. Teníamos un plan de renovar el plantel y yo estuve de acuerdo. No se olviden que el equipo se comenzó a formar con un gerente y terminó con otro. Estábamos trabajando con Ronald Fuentes y después se metió más gente entremedio", complementó.

Finalmente se refirió a Carlos Heller sobre quien apuntó que "es una persona noble y muy buena que está poniendo mucho por la U, pero que no le están resultando las cosas hace mucho porque la gente que lo acompaña no es la mejor".

Anto esto y sus reconocidas diferencias con Sabino Aguad, pidió que "ponga gente capacitada que tenga lealtad y sentido de pertenencia. Me gustaría volver para terminar lo que empecé, más allá de que quise salir. Hay cosas muy buenas y otras por mejorar. Quizás falta capacitación en el tema de juveniles, darle mayor conocimiento a la gente que trabaja en el club".

Finalmente se refirió a su relación con el plantel, asegurando que "terminamos con una gran tranquilidad espiritual. Los grandes querían que me quede... Ahora tendrán que reverir esto y apoyar al nuevo técnico, pero el afecto queda, era un plantel muy responsable que seguía la causa y estoy muy agradecido con ellos".