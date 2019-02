Frank Kudelka: Tengo la reponsailidad de que mejoremos, pero el club está por sobre todo

El entrenador de Universidad de Chile, Frank Kudelka, analizó la caída 1-0 de los azules ante O'Higgins, en su visita a Rancagua, y comentó que seguirán trabajando para mejorar, pero que es importante saber que el club está por sobre todo.

"Uno sabe las reglas del juego, tengo la responsabilidad de buscar variantes y de insistir en mejorar, pero el club está por sobre todo; vamos a seguir trabajando para ganar", indicó el argentino, quien comentó que cuando su equipo fue superior tuvo opciones de dar vuelta al partido.

"Son momentos en los que las cosas no nos salen, pero son momentos. Tuvimos un partido el año pasado en Quillota que ganamos a pesar de no ser tan claros. La tirábamos para arriba y entraba, ahora no", prosiguió el DT azul.

Luego de remarcar que la U fue mejor en el segundo lapso, reconoció que "no jugamos bien" e indicó que "faltaba que Johnny fuera al ataque. A veces con una ocasión te basta, nosotros tuvimos varias".

Sobre el penal que decidió el encuentro, Kudelka apuntó a que "siceramente no lo vi. Mis jugadores dicen que sí, pero estaba muy tapado".

Además, comentó que hay jugadores jóvenes que tienen un enorme futuro, "pero que cuentan con presión. Lo van a lograr, con quien sea que esté".

"¿Cómo se pasa este momento? Con coraje, con valentía, con ideas, pero a veces como personas que somos te puede pasar que fallas. Mi tiempo es hasta cuando los jugadores dejen de creer en mi idea. Ni pienso en el término de contrato", señaló.