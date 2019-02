Gabriel Torres: Tenemos claro que hay que sacar esto adelante todos juntos

El delantero panameño Gabriel Torres volvió a sacar la voz para comentar el momento que atraviesa Universidad de Chile y manifestó que en el plantel están conscientes de que es necesario sacarlo adelante "todos juntos".

Primero dijo que desconoce las declaraciones de Johnny Herrera criticando a la dirigencia y posteriormente habló sobre el irregular presente de la U y señaló que "siempre hemos tenido claro que hay que sacarlo todos juntos. Tenemos un gran plantel, confiamos en lo que tenemos y seguro vamos a salir adelante".

"Todos tenemos optimismo, estamos hablando de sacarlo todos adelante, eso incluye el grupo, la hinchada y todos, esperamos hacer un buen partido ante O'Higgins", agregó.

Además sobre la visita de Carlos Heller al Centro Deportivo Azul, sostuvo que "no son temas que me incumben a mí, no sé nada sobre eso".

La U visita a O'Higgins el sábado a las 18:00 horas (21:00 GMT).