Gabriel Torres y opción en la U: Estamos en negociaciones, mi presente es Huachipato

El delantero panameño Gabriel Torres aseguró que todavía no está cerrado su traspaso a Universidad de Chile y que por ahora su cabeza está en Huachipato.

Al respecto, el centroamericano dijo que "de momento se está en negociaciones, no te puedo decir nada seguro. Nosotros estamos todavía esperando, nuestro presente es Huachipato y nos estamos entregando hasta lo último por esta camiseta".

Sobre si le seduce la opción de llegar a los azules, el ariete afirmó que "sí, para todo jugador es algo que seduce. Si te sondea un equipo grande, en mi caso la U, quiere decir que has hecho las cosas bien y eso lo llena mucho de orgullo a uno como persona".

A su vez, Parraguez afirmó que no ha tenido contacto aún con el técnico Frank Darío Kudelka. "No he hablado con él, pero sé que es un gran entrenador. Hay que esperar, mi presente es Huachipato y trataré de entregarme hasta lo último acá", indicó.

Al ser consultado por si podrá llenar el vacío que dejó la salida de Mauricio Pinilla, el panameño aseguró que "no me gusta compararme con ningún jugador. Sé que es un gran goleador, pero hay que trabajar. Uno no puede llegar diciendo que va a anotar muchos goles. Pero te repito, mi presente ahora es Huachipato y debo entregarme al máximo por esta camiseta".