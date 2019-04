Gabriel Torres: "Ya vamos a salir de la mala racha"

El jugador de Universidad de Chile Gabriel Torres se refirió en conferencia de prensa a la falta de gol de los delanteros "azules" en el presente Campeonato Nacional, asegurando, eso sí, que los esfuerzos están en ganar, más que en terminar con la sequía.

"No estamos tranquilos. Ojalá entraran a los entrenameintos y verás a los delanteros hacer 300 tiros al arco, pero hoy en día es más importante conseguir los tres puntos, que los delanteros marquen. Ya vamos a salir de la mala racha", aseveró Torres en el Centro Deportivo Azul.

Asímismo, el ariete se mostró optimista y sostuvo que "a los delanteros no nos molesta que Mati haga los goles, porque somos un equipo. De hehco queremos conectarnos como un bluetooth con él, para que nos de unos golsitos (risas)".

"Estoy seguro que cuando un delantero haga el primero, nos va a liberar a todos. El tema es que cuando se habla de eso, perdemos la paciencia a la hora de definir y estamos trabajando para mejorarlo", añadió.

Sobre su situación personal, Torres dijo que "estoy tranquilo, sé lo que valgo y lo que soy como jugador, y sé que cuando se me abra el arco voy a marcar goles. No sé si voy a marcar muchos, pero espero marcar goles importantes para la U. Hay que tener la cabeza fria y no pensar en las que fallamos, sino que en las que vendrán".

Duelo ante La Calera, la incómoda posición en la tabla y el trabajo de Arias

Además, el panameño analizó el encuentro que disputará su escuadra frente a Unión La Calera, este domingo en el Estadio Nacional, asegurando que "va a ser un partido complicado, difícil, como todos los que hemos tenido".

Acerca del trabajo de Arias, quien ha dirigido dos partidos en la U, con derrotas contra U. de Concepción y Deportes Antofagasta, Torres señaló que "han sido semanas intensas, más que todo buscando lo que quiere el 'profe' como juego".

"Creo que el equipo ha captado bien la idea, lo demostramos en el último partido contra Antofagasta, lastimosamente no lo demostramos en el resultado, pero creo que hubo pasajes de ese partido en el que fuimos muy superiores", agregó.

Finalmente, sobre el penúltimo lugar en el que se ubica la escuadra estudiantil, el ariete dijo que "faltan muchísimas fechas, pero no nos gusta vernos ahí tampoco, esto es la U, un equipo grande y todos queremos que esté arriba para pelear el título. Vamos a tratar de salir rápido del mal momento y pelear por cosas importantes".