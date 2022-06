Galindez sobre llegada de Diego López: Por lo que he escuchado, viene muy comprometido

El arquero de Universidad de Chile Hernán Galindez dejó una serie de impresiones sobre el presente del cuadro "laico" y habló en relación a la llegada del técnico Diego López, de quien estimó que llega con muchas ganas de sacar adelante al equipo.

"El balance no es bueno, no es lo que queríamos no estamos ni cerca del objetivo que nos pusimos al inicio de la temporada, hay muchas cosas por mejorar todavía, pero aún hay tiempo, hay material con que hacerlo, es un club demasiado grande para estar donde estamos, hay que hacerse cargo que hemos cometido muchos errores y perdido muchos puntos, eso nos llevó a estar en una posición que creo que es mucho menor a la que debe estar un club como éste", indicó al sitio oficial de la U.

"Ahora hay que tratar de mejorar todo esto, de los aprendizajes que hemos tenido tratar de ponerlos en práctica y que no vuelvan a suceder, que la segunda parte del año sea mejor", indicó, para luego dedicar palabras al DT uruguayo.

"Por lo que conozco a Diego, por lo menos por la parte profesional, entiendo que es una persona de mucha experiencia, que ha hecho muchas cosas en Europa y viene, por lo que he escuchado, muy comprometido, con muchas ganas, entendiendo el proyecto que tiene el club; nosotros tenemos que ayudarlo para que se sienta cómodo lo más rápido posible y entre todos hacer un gran grupo de trabajo para que el beneficiado sea el club, que es lo más importante de todo", declaró.

Para finalizar dijo que para el segundo semestre es necesario "mejorar, estar en una copa internacional es lo mínimo que esperamos, creo que es lo mínimo a lo que puede aspirar un equipo tan grande como éste, pero hay muchas cosas que tenemos que mejorar todavía e intentar hacer lo mejor para que pueda suceder, pero confío en que hay un gran plantel, un gran cuerpo técnico y con el apoyo de la hinchada puede suceder".