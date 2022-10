Galindez y su salida de la U: En Ecuador sí me iba a sentir respetado como lo merecía

El arquero Hernán Galíndez profundizó sobre su polémica salida de la U y aseguró que una de las razones para volver a Ecuador fue para sentirse "respetado como lo merecía", y recordó un incómodo momento que vivió con un hincha en Chile.

"Yo entendía que en Ecuador sí me iba a sentir respetado como lo merecía. En Chile, parte del periodismo me criticó antes de llegar, y parte de la gente me criticó antes de verme atajar", comentó Galindez a BolaVip.

En esa línea, el guardameta, actualmente en Aucas, recordó que un hincha lo encaró por la tensión con Ecuador por el caso de Byron Castillo, y eso desencandenó su decisión de partir.

"Un día salí a pasear a un mall, una persona, que era hincha de otro club, me dijo que éramos tramposos, que Byron era colombiano no íbamos a ir al mundial. Y mi hijo se puso a llorar, me preguntó 'papá, cómo que no vamos al mundial'. Entiendo que la gente no entienda, pero nadie hace llorar a mi hijo. Con una vez fue suficiente, llamé a mi representante y le dije que me quería ir, esto superó lo que puedo soportar", aseveró.