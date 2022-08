Gerente de Azul Azul aclaró que la U fue indemnizada por cesión del Nacional para recital

Ignacio Asenjo, gerente de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, aclaró que la cesión del Estadio Nacional el próximo 1 de octubre fue debido a la gran cantidad de recitales que hay por esas fechas, y que finalmente el elenco estudiantil fue indemnizado dado que había una pre-reserva.

"Para nosotros sería el peor negocio vender o transar la localía, y si lo llevamos a lo deportivo, aún peor porque ceder el estadio donde el equipo se siente cómodo o donde el hincha puede ir es muy mal negocio", explicó Asenjo en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Ha salido eso (de que se vendió los derechos), pero yo les quiero comentar que hay recital el 21, el 23, el 24, el 25, el 27, el 28 y el 29 de septiembre y el 5 de octubre, y no era factible jugar el 1 de octubre, porque las productoras arman sus escenarios y no la iban a desarmar. Lo que sí, nosotros teníamos una preserva, pero al ver que no lo podíamos usar arrendamos el Santa Laura", añadió.

"No hubo una venta, sí hubo una indemnización por esta prereseva y al final fue una buena noticia, pero no fue una transacción donde nosotros liberamos el estadio, y la indemnización es bastante menor a la que se publicó en algunos portales", complementó.

¿Cuándo se juega en Ñuñoa?

Siempre en la misma línea referida al coloso de Ñuñoa, Asenjo comentó la escasa utilidad que tendrá el recinto mientras se retoman los trabajos con miras al Estadio Nacional.

"Lamentablemente tenemos la noticia de que el Nacional seguirá en reparaciones y seguramente podremos jugar muy pocos partidos ahí. Por lo menos en este caso, tenemos ciertas certezas y ya podemos programar el 2023 con cierta holgura y ojalá contar con el Estadio Santa Laura para eso. Es complejo, queremos jugar en el Nacional, porque es el recinto donde nuestro equipo y nuestro hincha se siente cómodo", expresó.

"Para este 2022, ya tenemos una reserva para una hipotética semifinal en el Nacional. También tenemos la fecha 28 ante Everton, teníamos la fecha 30 ante Cobresal pero hay una especie de normativa que la Teletón es prioridad, así es que usaremos el Santa Laura, que ya lo tenemos reservado", remató.