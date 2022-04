Gloria Encina, viuda de Leonel Sánchez: El amaba la vida y en el fondo no quería irse

Gloria Encina, viuda del histórico Leonel Sánchez, habló sobre cómo fueron los últimos días de la leyenda del fútbol chileno y la U antes de su fallecimiento en la madrugada de este sábado.

En conversación con Las Ultimas Noticias, Encina se confesó. "Estoy todavía como en sueño, no puedo creerlo, creo que es una pesadilla porque no puedo creer que 'Leito' se haya ido. Hasta el viernes me apretaba la mano, pero los otros días no me dijo nada".

"Un día antes de morir, la madrugada del viernes, no me quería soltar la mano. Yo le daba la derecha y me apretaba fuerte la izquierda. Yo estaba con mi hermana, eran como las cuatro de la madrugada y ahí se fue", relató.

"Yo le decía que lo amaba, que el sabía que yo lo amaba, pero ya no me apretaba la mano y como no lo hacía le reté y le dije riendo 'no me quieres decir, apuesto que tienes otra mujer'. El ya no reaccionaba, ahí lo solté, se tenía que ir", contó.

Del mismo modo, la mujer del mundialista con la Roja expresó que: "Leonel era muy aguerrido. Amaba la vida y nos amaba a nosotras. En el fondo no quería irse, pero ya estaba cansadito por la enfermedad y decidió hacerlo".

"El está en el cielo jugando con sus compañeros de fútbol como quería. Está equipado de azul, juntándose con los que ya no están", mencionó.