Goldberg: Estamos muy agradecidos, el Mindep se la jugó para que volviéramos a entrenar

El director deportivo de Univerisidad de Chile, Rodrigo Goldberg, se mostró contento con el retorno a los entrenamientos presenciales del plantel tras recibir la autorización del Gobierno para volver a los trabajos este jueves.

En conferencia de prensa luego de la primera práctica en el Centro Deportivo Azul, el ex jugador dijo que "nosotros como club estamos muy agradecidos de la autoridad sanitaria y sobre todo del Ministerio del Deporte, porque se la jugaron para volver a entrenar, hicieron un esfuerzo grande y confiaron en nosotros".

"Para nosotros es fundamental esto, volver a los entrenamientos antes de pensar en volver a competir. Estamos muy contentos, van a ver probablemente en redes sociales la felicidad de los jugadores entrenando. Esperamos estar a la altura, cumplir con todo como nos han solicitado y poder volver pronto a a jugar en una cancha".

Sobre los plazos de las fases de cara al retorno de la competencia, el "Polaco" contó que "cuando elaboramos el protocolo lo hicimos obviamente tomando las observaciones y el protoco lo de la ANFP, y como no teníamos un horizonte de tiempo muy claro lo desarrollamos en base a seis semanas. Dos semanas la Fase 1, dos la Fase 2 y dos la Fase 3".

"Como no tenemos todavía certeza de cuándo debiera volver el campeonato, vamos a ir acomodándonos de acuerdo a las mediciones físicas, a lo que diga nuestro cuerpo médico y nuestro cuerpo técnico. Efectivamente si es que de aquí al campeonato no alcanzamos a cumplir esas cuatro o cinco semanas, obviamente esas fases van a variar", apuntó.

Médico de la U explicó las fases de trabajo

Por su parte, el médico de los "laicos", José Matas, resaltó que "dependemos de la autoridad sanitaria para avanzar, nosotros nos ponemos a disposición de ellos siempre. Pero la proyección es la siguiente: dentro de la Fase 1 vamos a realizar test rápidos, probablemente el lunes o martes".

"Antes de partir la Fase 2 y en cada fase que tengamos que entrar, vamos a repetir los exámenes PCR. Si todos se mantienen negativos como hasta ahora, no tendríamos ningún problema en partir la Fase 2", indicó.

"Es súper importante tener claro que menos de cuatro semanas desde el punto de vista fisiológico no nos sirven (para volver a la competencia). Para nosotros es ideal tener seis, pero necesitamos al menos cuatro", explicó.

Sobre cuál es el protocolo en caso de que un jugador de positivo por Covid-19, el doctor señaló que "si un jugador o un familiar suyo da positivo, se aisla y se mantiene en cuarentena, no tiene en contacto con el resto de los jugadores y como no ha habido contacto durante la fase uno no habría problema en tenerlo solo a él en cuarentena. Cuando lleguemos a la Fase 2, probablemente vamos a tener que cuarentenar también al grupo que trabajó con él".