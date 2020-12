Rodrigo Goldberg, director deportivo de Universidad de Chile, conversó con Al Aire Libre PM sobre la decisión de Wlater Montillo de no renovar con el equipo y explicó que la demora en la negociación fue por política del club, y no por que no quieren contar con el jugador. Además, sostuvo que no pueden hacer excepciones y "dejar a los otros a la deriva".