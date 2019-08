Goldberg por Caputto: Su continuidad no depende de resultados, hay otras cosas más importantes

El director deportivo de Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, aseguró que la continuidad de Hernán Caputto como DT del primer equipo de los azules "no depende de resultados", luego del empate 0-0 de este domingo ante Unión La Calera.

Al respecto, el ex jugador afirmó tras el compromiso con los "cementeros" que "ustedes (la prensa) ponen el resultado como si fuera lo más importante y no es así. Lo importante son los cambios que hemos detectado nosotros en el plantel, no solo en los entrenamientos, sino que también en el manejo; las conversaciones y evaluaciones que tenemos nosotros con los jugadores".

"Todo eso es mucho más importante incluso que un resultado. Nuestra postura (sobre la continuidad de Caputto) hoy día no iba a cambiar si nosotros ganábamos o perdíamos, porque este partido lo pudimos ganar y también lo pudimos perder", indicó.

A su vez, Goldberg aseguró que Caputto "es el técnico de Universidad de Chile hoy día" y que "sabemos de la urgencia, pero tenemos que estar tranquilos para tomar la decisión. No es una cuestión de que si gana sigue o que si pierde se va".

En la misma línea, Goldberg reiteró acerca del entrenador interino que "su continuidad no depende del resultado. Nosotros analizamos otro tipo de cosas antes de tomar esa decisión, que además tiene que ser ratificada en la reunión de directorio que tendremos el miércoles".

"No es algo que dependa de mí o de Sergio (Vargas), se tiene que proponer al directorio. Pero estamos contentos y satisfechos con lo que ha mostrado", apuntó.