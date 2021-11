Gonzalo Espinoza: Debemos ser valientes y tener la convicción de que lo sacaremos adelante

El mediocampista de Universidad de Chile Gonzalo Espinoza comentó el complejo momento que vive el elenco azul y aseguró que el plantel está preparado para salir de la difícil situación en la que está en la tabla de posiciones.

"Tenemos que asumir lo que nos toca, ser valientes en los últimos partidos y tener la convicción de que lo vamos a sacar adelante. Esa es la clave, estar convencidos en nuestro trabajo para ganar. Mientras dependa de nosotros, no hay nada dicho", dijo Espinoza en conferencia de prensa.

"Es difícil, raro que suceda esto, pero nadie está libre, y el jugador debe estar preparado para todas las circunstancias, no solo para ser campeón, sino que debe hacerse fuerte en las dificultades para sacar esto adelante. Lo importante es que sigue dependiendo de nosotros, por más que otros se han acercado, y nos aferramos a eso y al trabajo diario que hacemos con el profe", añadió.

"Hemos mejorado, y si bien el último no fue tan vistoso, pudimos mantener el arco en cero, creo que es afinar detalles para ganar los partidos", complementó.

Espinoza explicó que el plantel está unido pese al pesimismo que hay entre algunos hinchas.

"Sabemos que estamos expuestos a la crítica, pero como jugadores debemos saber manejar esa presión, y por eso tratamos de estar unidos porque es la única forma de sacar esto adelante. Debemos estar firmes, somos conscientes del lugar en que estamos, y esa la única manera", expresó antes de referirse al duelo ante Cobresal.

"Tenemos un partido crucial y con un rival directo, y trataremos de ir por los tres puntos, porque los necesitamos", expresó.

"Tenemos alrededor de diez días para el partido y estamos trabajando en ello. Estos días han sido de trabajo fuerte, ya mañana será más táctico. Nosotros tenemos que salir a ganar, que es lo que tenemos que hacer en cada cancha", añadió Espinoza, quien descartó que el hecho de no haber renovado sea factor en su errático rendimiento.

"No estoy pensando en quedarme o no, sino que en sacar esto adelante", dijo.

"Puedo hablarte de mi lugar. No me ha afectado eso, creo que ha sido un rendimiento bajo grupalmente. Hay momentos que uno juega bien y por más que uno lo intente, a veces no te salen las cosas, y terminamos perdiendo partidos en los últimos minutos. En lo personal, siempre he estado enfocado en hacer lo que debo hacer, y entramos en una mala racha donde en los últimos minutos de los partidos nos hacían los goles", añadió.