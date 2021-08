Gonzalo Espinoza: Es una felicidad que puedan volver nuestros hinchas a alentarnos

El volante de Universidad de Chile Gonzalo Espinoza se mostró "motivado", "satisfecho" y "feliz" por el regreso del público a los estadios, que para los azules será este domingo en el compromiso contra Cobresal.

"Más que ansiedad y nerviosismo es una felicidad que puedan volver nuestros hinchas a alentarnos, creo que por mucho tiempo lo necesitábamos. Es bueno que vuelvan en este momento, donde hemos ido consiguiendo triunfos y con ellos en cancha poder seguir dándoles alegría", dijo el jugador.

"Volver a escucharlos va a ser lindo, estamos felices por la vuelta de la gente al estadio, si bien no será un estadio lleno como estamos acostumbrados, pero los que vayan van a alentar como siempre", agregó.

Luego, sostuvo que "es una motivación extra, no va a ser a estadio lleno, me tocó vivir esos días mágicos con estadios llenos e ir de visita y ser local por la hinchada, así que no va a ser con esa cantidad de gente, pero felices. Es motivante, porque sabemos como es el hincha de la U, lo que ama a su club, así que es más motivante darle una alegría con ellos en cancha".

Igualmente, Espinoza sostuvo que de momento no sienten la presión de estar peleando el torneo, porque restan muchas fechas: "Eso se va a resolver en la segunda rueda. Creo que a mitad de la segunda rueda se sabrá quiénes están para pelear el título", indicó.

Además, dijo que como plantel "estamos enfocados en lo que hacemos como equipo", por lo que no está pensando completamente en su contrato, que concluye a fin de año.

"He puesto en mi cabeza no pensar en eso, es involuntario, a uno le gusta saber antes las cosas, pero estoy tranquilo, haciendo mi trabajo bien y el equipo igual, hay más chances de tener conversaciones para fin de año o los próximos años, si no es así, habrá que buscar opciones, pero uno quiere que esas cosas se decidan antes para tener claro qué va a pasar con uno", indicó.

También reconoció que bajo la dirección técnica de Esteban Valencia han logrado mejores resultados que en los periodos previos porque "el mensaje del profe ha sido claro, la clave ha estado en la confianza y el equipo ha respondido. Cuando la idea es clara, el equipo responde de mejor manera".

En ese sentido estimó que sería bueno mantener como DT a Valencia, pero que "son decisiones que no dependen de nosotros y por ahí es bueno muchas veces estar coordinados con el plantel, nosotros somos los que enfrentamos partido a partido, los que se entrenan, viven el día a día, creo que es bueno muchas veces escuchar al plantel, pero hay un proyecto, no lo tenemos muy claro, no sabemos cómo va a ser ese proyecto y por eso son decisiones que vienen de más arriba".

La U enfrenta el domingo a Cobresal desde las 16:30 horas en el Estadio El Teniente.