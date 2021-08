Gonzalo Espinoza: Me encantaría seguir en la U, jamás he pensado en irme

El volante Gonzalo Espinoza analizó su actualidad en Universidad de Chile y aseguró que le encantaría seguir en el club, con el que tiene contrato hasta diciembre.

"Me encantaría seguir. De hecho, me vine de Turquía ganando un 70% menos y en un momento que no era bueno para la institución", comentó en entrevista con La Tercera.

"Los que están arriba deben analizar los partidos que hago y lo que puedo aportar al grupo. Yo estoy tranquilo y si bien hay algunas cosas por ahí y me ha ido bien en el extranjero, jamás he pensado en irme. Sólo pienso en la U y en cómo hacer que este año sea mejor que los anteriores que he vivido aquí", agregó.

Consultado por el actual momento del equipo, dijo que "el grupo está muy unido. Tiene hambre y ganas de pelear el torneo. Además la energía que uno siente en el camarín contagia todo el trabajo, pues todos quieren ganar, pelear, mejorar el juego".

Sobre la salida de Rafael Dudamel a inicios de junio comentó que "éramos un equipo irregular y la verdad es que nunca voy a hablar mal de él, porque su trato hacia mí siempre fue bueno, al igual que con el grupo, y siempre quiso lo mejor".

Por último, comentó que su sueño es jugar en la Roja y expresó que "espero que mis hijos me vean jugar en la selección y haré todo lo posible para que en algún momento se dé. Es un sueño poder estar y demostrar que uno tiene las ganas y ser una opción real".