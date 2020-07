Gonzalo Espinoza sobre ganar en el Monumental: Prefiero salir campeón

El volante de Universidad de Chile Gonzalo Espinoza se refirió al eventual retorno del fútbol y a la posibilidad de que el elenco azul pueda vencer a Colo Colo en un partido que debiera jugarse en la segunda jornada posterior al receso.

Ante ello, el mediocampista explicó que para él lo principal es poder quedarse con el título.

"El título no te lo quita nadie, eso para mí es salir campeón, es llevar a la gloria a la U. Después, ese partido claramente es uno aparte, que siempre lo quieres ganar. Yo prefiero salir campeón, pero no te niego las ganas que tengo de ir y ganar allá. Son temas muy distintos, no creo que tengan una comparación de llevar a la U a una estrella a perder o ganar un partido", dijo Espinoza en conferencia de prensa luego de la práctica.

"Claramente le queremos dar la alegría y satisfacción a la gente de ganar ese partido", añadió.

En lo personal, Espinoza se refirió al menor protagonismo que tuvo a inicios de la temporada.

"Siempre trabajo para ser titular, si bien pasaron episodios que no fueron muy gratos para mí a principio de este año, tampoco lo tomo que haya pasado por eso. El equipo rindió cuando no estuve, aporté mi granito estando afuera y se trata de eso esto. Yo peleo para ser titular siempre, trato de jugar para ser titular y eso ya es decisión del técnico", comentó.