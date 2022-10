Guardia de seguridad denunció grave agresión de Pablo Aránguiz

Pablo Aránguiz, volante de Universidad de Chile, se vio envuelto en una grave y violenta situación en la madrugada de este lunes, luego de ser acusado de agredir a un guardia de seguridad durante un evento nocturno.

Según el relato del afectado, que no quiso revelar su identidad, estaba persiguiendo a una persona que se dio a la fuga luego de dañar una moto estacionada cuando el jugador llegó en un vehículo blanco para defenderlo, identificándose como futbolista. "'Soy el de la U y a mí no me sale nada matar a un hueón' me dijo", expresó a CHV Noticias.

"Este muchacho llegó en estado etílico y con mucha droga en el cuerpo. Yo le dije 'córrete, si no tengo nada que ver con voh' el problema lo estoy arreglando con él'. Ahí me dijo: 'Te voy a pegarte los medios balazos' (sic)", agregó.

Luego, el agredido indicó que Aránguiz lo golpeó con un objeto en la cabeza. "Para mí fue una manopla o con la cacha de una pistola. Fue de acero", explicó. Tras lo ocurrido el guardia debió ser trasladado a la Mutual de Seguridad de Estación Central, donde salió alrededor de las 9:00 horas con puntos de sutura.

"Mentiría si dijera que alguien de su grupo se metió y me agredió. Él solo fue el que hizo esto. Sentí miedo porque para mí, sinceramente, era un delincuente cualquiera (por su) vocabulario y amenazas. Estaba demasiado drogado y desorbitado", confesó.

El guardia realizó la denuncia respectiva en Carabineros por lesiones graves y amenazas de muerte. La U y el propio Aránguiz no se refirieron a lo ocurrido hasta el momento.