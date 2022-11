Gustavo Lorenzetti: Me siento preparado para retirarme o para seguir

El ex jugador de Universidad de Chile Gustavo Lorenzetti, campeón de la Copa Sudamericana con el elenco azul, aseguró que aún no sabe si continuará en el fútbol, aunque aclaró que se siente preparado tanto para seguir en la actividad como para el retiro.

"Ahora estoy de vacaciones y estando en Argentina pensaré bien los pro y los contra de seguir. También necesito ver qué dice la familia y ver la posibilidad de quedarnos en Argentina. Después va a depender de las propuestas que pueda llegar a tener. Si hay algo que me interese y me motive, pero sobre todo que ver que ver con el entrenador", comentó el rosarino en diálogo con Las Últimas Noticias.

"(Tiene que ver con) Que me pida un entrenador expresamente, más que un dirigente. Eso es fundamental para mí y si no llega nada que me convenza, que me guste y que pueda disfrutarlo, no me voy a hacer problemas. Cuelgo los botines y me quedó en Argentina", añadió quien ganara además tres títulos nacionales con la U.

"Me siento preparado para retirarme o para seguir. A nosotros los jugadores nos cuesta y no será fácil, pero me siento preparado si el día de mañana no hay nada que me guste o si la familia me dice nos quedemos en Argentina", complementó.

Lorenzetti también tuvo palabras para el momento de la U: "Lógico que uno siempre quiere que le vaya bien. Le tengo un cariño enorme y por su gente. La gente de la U siempre fue extremadamente cariñosa conmigo. Entonces no quiero que esa gente sufra. Ojalá que el club pronto se recupere, se ordene y pueda salir adelante", expresó.