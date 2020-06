Gustavo Lorenzetti: Tuve la chance de jugar por la selección chilena, pero no quería eso en mi carrera

El volante argentino Gustavo Lorenzetti confesó este domingo que pudo haber jugado por la selección chilena durante la era de Claudio Borghi como director técnico, pero admitió que no quiso asumir ese desafío para su carrera.

En diálogo con el periodista Leo Burgueño en LadoB, el mediocampista de Deportes Iquique comentó que: "Hubo un momento en que a mi representante lo llamó Jaime Vera, que era el ayudante técnico de Claudio (Borghi) en la selección. Le preguntó si yo tenía ganas de nacionalizarme porque había una posibilidad de convocatoria en ese momento".

"Mi representante me comentó del tema pero sinceramente no lo sentí. Tenía una gran responsabilidad jugando por la U y era feliz así. No quería cargar con una responsabilidad más en mi carrera", agregó.

Del mismo modo, detalló que: "Sé lo difícil que es ser extranjero, nacionalizarse y jugar por una selección. No quería eso, sino que enfocarme solamente en la U. Lo pensé de un día para otro y le dije a Jaime que no me parecía, pero que estaba agradecido en que se hubieran fijado en mí".

Por otro lado, el zurdo recordó su salida del cuadro "Azul", mencionando que: "Hasta el día de hoy me duele bastante. Creo que merecía salir de una manera distinta. Terminé siendo banca con Frank Kudelka y la verdad es que me quedé con ganas de participar y ser un aporte".

"De todos modos Frank me dijo que él quería que yo siguiera en el club, me pidió disculpas si es que me sentí ofendido. Arranqué la pretemporada, pero supe que mis días estaban contados en la U y partí a Nacional", explicó.

Revisa la entrevista completa a Lorenzetti acá: