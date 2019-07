Héctor Hoffens: Al plantel y al cuerpo técnico de la U les tirita la pera

Disputada la mitad del Campeonato Nacional, Universidad de Chile está en zona de descenso y en medio de ese atribulado presente, los históricos analizan el momento. Es el caso de Héctor Hoffens, legendario ex delantero de los azules en la década de los '80, quien aseguró que se nota el nerviosismo en el plantel y en el técnico Alfredo Arias.

"Estamos en la UCI, porque la U no mejora, porque no arregla situación. Se hizo poco para armar un mejor equipo. Se habla de siete u ocho partidos invictos, pero hay partidos con equipos de la B (por Copa Chile). Es preocupante que nos engañemos con un equipo que no convence y que no juega a nada", dijo el ex jugador en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

Lo que más preocupa a Hoffens es la nula capacidad del cuerpo técnico para reaccionar.

"Todos pensamos que los uruguayos son los más vivos, que saben manejar los partidos, que manejan los grupos, pero acá es todo diferente y ha quedado mostrado con hechos, que en la cancha a los jugadores y al cuerpo técnico les tirita la pera", comentó.

Otro que conversó con Al Aire Libre en Cooperativa fue Roberto Reynero, quien marca una diferencia entre el plantel que descendió en 1988 y el actual.

"En lo deportivo, es algo parecido, pero en lo económico para nada. Nosotros tratábamos de salir a flote con los sueldos impagos. Hoy la U tiene un complejo deportivo, sueldazos", dijo.

"Es largo el camino que tiene que recorrer la U, porque van pasando los partidos y no levantan cabeza. No hay un padrón de juego", añadió.