Heller descartó a Cerato y dijo que el fichaje de Jiménez se va a "conversar" con Kudelka

Carlos Heller, presidente de la concesionaria Azul Azul, comentó durante la previa a El Derby en Viña del Mar sobre Maximiliano Cerato y Luis Jiménez, quienes sonaron como posibles refuerzos para Universidad de Chile. Al jugador de Everton lo descartó, y dijo que la opción del mediocampista de Palestino se debe discutir con el entrenador Frank Kudelka.

"Es muy difícil la llegada de Cerato, él pertenece a un club mexicano (León) y el alto costo de la carta creo que lo haría imposible. Es muy buen jugador y además es nacionalizado", dijo el timonel en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

Respecto a Jiménez, fue enfático al decir que no existe algo oficial: "Me llamó el gerente sobre los rumores, pero no podría decir nada concreto, es un tema que mañana vamos a conversar con el técnico, con los directores de la U y con el gerente deportivo para ver qué hacemos".

La conversación que sostendrá Heller con Kudelka será este lunes, cuando el equipo laico viaje a la ciudad peruana de Arequipa, donde el martes enfrentará a Melgar por la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores.

"Vamos con muchas ganas a Arequipa a buscar un triunfo. (Queremos) por lo menos llegar a la fase de grupos. El partido de Calama si bien no se ganó fue una experiencia en altura y lo hablamos antes con el técnico, debíamos jugar en altura, la pelota rebota distinto. La verdad es que se ha trabajado bien y voy a viajar muy tranquilo con el equipo", adelantó el dirigente.

Respecto a Jonathan Zacaría, que fue descartado para participar en la Libertadores y en el Campeonato Nacional, Heller dejó las puertas abiertas al jugador para seguir junto a la U después de que supere sus problemas físicos.

"El tema de Jonathan, la verdad es que se le ha dado tiempo de recuperación. Es un tema de decisión técnica que lo tenemos que volver a conversar con el entrenador. Se contrató al panameño Torres y había que liberar un cupo. Yo estaba fuera esta semana, después tengo que hablar personalmente con él (Zacaría), pero tiene las puertas abiertas para seguir. Recuperado es un jugador distinto, era el refuerzo de la U, pero sus tiempos de recuperación no nos cuadran con el inicio de la Libertadores y con el Campeonato", declaró.

Sobre la continuidad de Kudelka, el presidente de Azul Azul adelantó que si tiene buenos resultados durante este semestre, "no existirá ningún problema" para renovarlo.